Da una nostra lettrice riceviamo e pubblichiamo un'immagine che denuncia lo stato di degrado della pineta di viale Dalmazia, vicino al parcheggio, tra rifiuti e sporcizia.

"Spero che si riesca a fare qualcosa per sollecitare un rapido intervento da parte del Comune".





Lettera firmata

Ricordiamo ai lettori che "il Comune di Vasto informa che per le segnalazioni si può scrivere, con un indirizzo di posta elettronica certificata, a: comune.vasto@legalmail.it oppure recarsi presso l’Ufficio del Protocollo comunale in Piazza Barbacani, 2. Entrambe le procedure garantiscono la Pubblica Amministrazione della veridicità delle segnalazioni e dell’attendibilità della fonte informativa. Inoltre, sempre in una logica di ascolto e di partecipazione, sono attivi i canali sociali Facebook e Twitter del Comune di Vasto".