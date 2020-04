Ottime notizie da Nanchino. Nicolangelo Di Fabio ha conquistato la seconda medaglia alle Olimpiadi giovanili in corso in Cina. Insieme a Simone Sabbioni, Giacomo Carini e Alessandro Bori, ha vinto la medaglia d'argento nella 4x100 stile libero. L'oro è andato alla Gran Bretagna, con il tempo di 3'21.19, che ha battuto la squadra azzurra arrivata al tocco finale in 3'22.29. Sin dalla prima vasca c'è stato il testa a testa tra gli atleti delle due squadre europee, con i britannici bravi a non cedere mai il passo. Al terzo posto si è piazzata la Germania, dopo un buon recupero fin quasi a raggiungere gli azzurri. Di Fabio è stato l'ultimo frazionista della staffetta italiana, nuotando i 100 metri con un ottimo 49.82.

Per il nuotatore cupellese tesserato per Esercito/Sport Management, è la seconda medaglia alle Olimpiadi giovanili, dopo il luccicante oro conquistato ieri nei 200 stile libero. Grande gioia per tutta la comunità di Cupello, che sta seguendo con attenzione le imprese sportive del suo concittadino, e a Vasto, dove Di Fabio si allena sotto l'attenta guida del professor Domenico D'Adamo.

Ma ormai è tutta l'Italia ad accorgersi delle qualità del 18enne nuotatore che continua a raccogliere successi in giro per il mondo e si proietta verso traguardi sempre più ambiziosi.