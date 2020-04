È una BCC Vasto Basket che punta sulla linea verde quella che si radunerà il prossimo 27 agosto per dare il via alla stagione 2014/2015, la seconda consecutiva nel campionato di serie B. Molti dei protagonisti della fortunata passata stagione sono andati via, del quintetto titolare è rimasto solo Vincenzo Dipierro, che si appresta a vivere il suo quarto campionato in biancorosso. Insieme a lui ci saranno capitan Ierbs, Luca Di Tizio, ormai un vastese d'adozione, e Federico Durini, il cui cartellino è stato acquistato dalla società del presidente Spadaccini l'anno scorso.

Hanno salutato Gianluca Di Carmine (a Ortona in C nazionale), Biagio Sergio (a Maddaloni, in B), Matteo Marinelli e Antonio Serroni. La dirigenza biancorossa, nell'allestire il nuovo roster, ha puntato su cestisti giovani e con prospettive di crescita. E così sono arrivati i due classe 1995 Filippo Antonini e Filippo Cordici, il 23enne proveniente dal Lanciano, Alex Martelli, Gabriele Mirone, il lungo della squadra, classe 1992, mentre il più "anziano" dei nuovi arrivati è Andrea Lagioia, 28 anni. A loro si uniranno Alessio Salvatorelli, Jacopo Bucci, Stefano Magrì e Stefano Menna, del vivaio Vasto Basket.

Una rivoluzione, quindi, che va nella direzione di puntare sui giovani per poter affrontare un campionato in cui l'obiettivo sarà quello della salvezza, badando a contenere le spese, un punto fermo che oggi le società sportive tevono tenere ben fisso. Tra meno di dieci giorni partirà la nuova stagione, unitamente alla campagna abbonamenti. I biancorossi, impegnati nel girone D della serie B, inizieranno il 5 ottobre con una trasferta in terra calabra, a Catanzaro. La prima sfida casalinga sarà la domenica successiva, il 12 ottobre, contro il Bisceglie.

Novità in casa biancorossa anche nello staff tecnico. Come responsabile del settore giovanile è arrivato da Caserta Sergio Luise, tecnico esperto che ha lavorato anche come assistente in Legadue e serie A con la squadra della sua città. Con lui a coordinare il lavoro di un esperto gruppo di allenatori la Vasto Basket punta a far crescere sempre di più i propri giovani.