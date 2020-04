C'è un cauto ottimismo sulle condizioni di salute di S.L., 14 anni, il ragazzo che è rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto la notte del 14 agosto nella zona industriale di San Salvo. Il ragazzo si trovava a bordo di un furgone insieme ad altri 7 amici, tutti minorenni. Una bravata che rischiava di finire male soprattutto per lui, trasferito nella notte all'ospedale di Foggia e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Fino a ieri era in stato di coma indotto, per poter tenere stabilizzata la sua situazione in attesa di miglioramenti.

Ieri la notizia positiva, con la progressiva riduzione della sedazione e il ragazzo che ha aperto gli occhi e riconosciuto i familiari. Il percorso di recupero sarà ancora lungo, visti i gravi traumi riportati, ma il peggio sembra essere ormai alle spalle. Per gli altri ragazzi le conseguenze fisiche sono state più lievi.