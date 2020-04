La Vastese comunica che la gara amichevole in programma per mercoledì 20 agosto presso il campo sportivo di via San Giovanni a Mozzagrogna, contro i padroni di casa del Tre Ville, squadra impegnata nel torneo di Promozione, si disputerà alle ore 17.00.

Dopo tre giorni di doppie sedute, di cui due sul campo dell'Aragona, apparso in condizioni decisamente migliori dopo la semina, i biancorossi, che hanno ripreso la preparazione il 17 agosto (15 e 16 pausa), svolgeranno un altro allenamento nella mattinata di mercoledì per poi scendere in campo nel pomeriggio per la seconda amichevole stagionale, in attesa dell'esordio ufficiale di domenica 24 agosto alle 16.00 in Coppa Italia a Francavilla.

Il gruppo, agli ordini del preparatore atletico Gabriele Lamanda, oltre che del preparatore dei portieri Gasdia e dell'allenatore Precali, ha lavorato parecchio in questi 9 giorni, sempre in doppia seduta, tranne il primo giorno, svolgendo all'Aragona anche esercizi e test fisici senza palla, ripetute e gradoni in curva.

Ancora nessuna novità per quanto riguarda l'arrivo del portiere fuoriquota e della prima punta. Non è del tutto escluso che, se i due giocatori dovessero trovare l'accordo con la società, potrebbero debuttare con la nuova maglia proprio contro il Tre Ville.