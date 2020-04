Il Vasto film festival torna all'antico. L'edizione 2014, la numero 19, assomiglia più alle prime 17 che alla diciottesima, quella del 2013, che era stata una rassegna cinematografica di nicchia, intimista, adatta a un platea di cinefili. "Se proponi qualcosa al pubblico, non puoi fare solo quello che piace a te", sottolinea il nuovo direttore artistico, Nicola Ranieri, che durante la conferenza stampa di presentazione annuncia: "Non sarà un festival esclusivamente di nicchia, né un festival esclusivamente popolare".

Rimane la ricerca di alcune tematiche colte, come la rassegna I volti del sacro, "in concomitanza col cinquantenario dell'uscita del film Il Vangelo secondo Matteo, di Pasolini". Al grande regista sarà dedicata un'apposita sezione delle proiezioni, che anche quest'anno sono previste in tre location: Palazzo D'Avalos, Arena comunale delle Grazie e Vasto Marina, sul tratto di spiaggia antistante il Monumento alla Bagnante.

Ma viene meno lo stop a quelle che lo scorso anno l'amministrazione comunale definì più volte "semplici passerelle di personaggi del mondo dello spattacolo". Dal 21 al 24 agosto, sul palco di Palazzo D'Avalos saliranno, infatti, 14 ospiti, tra cui Giovanni Veronesi, Ninetto Davoli, Valeria Solarino (già ospite dell'edizione 2012 del Vasto film festival), Nicolas Vaporidis, Paolo Ruffini.

"Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? E' cambiata l'organizzazione", risponde Lino Olivastri, responsabile della Meta srl, la società che organizza per il secondo anno consecutivo il Vff. "Nel 2013, fui io a presentare un progetto. Quest'anno, invece, l'amministrazione comunale ha pubblicato un bando di gara con caratteristiche e indicazioni ben precise e io, da professionista, mi sono adeguato. Non abbiamo tralasciato la parte formativa, proseguendo con i seminari avviati nella precedente edizione".

"Proseguiamo - afferma il sindaco, Luciano Lapenna - sulla tendenza a non qualificare il Vasto film festival come semplice proiezione delle ultime opportunità cinematografiche, ma anche come esame critico della cinematografia proposta. Gli ospiti hanno una valenza nazionale sia per io cinema che per la tv". Conduzione affidata a Guido Barlozzetti e Paola D'Adamo. La novità sarà rappresentata dalla possibilità per il pubblico di partecipare a un casting che verrà appositamente organizzato.

"Sabato sera, tra la prima e la seconda proiezione - annuncia il vice sindaco, Vincenzo Sputore - abbiamo inserito lo spettacolo pirotecnico saltato il 16 agosto a causa del maltempo. Il concerto di Brunori sas lo recuperemo in un secondo momento, perché ad oggi l'artista non ha date libere".

Ingresso - Per poter accedere gratuitamente alle proiezioni a Palazzo d'Avalos sarà necessario avere un invito, prenotabile e ritirabile presso la Biblioteca Mattioli, sede della Segreteria del Vasto Film Festival, durante gli orari di apertura al pubblico, o inviando una mail a info@vastofilmfestival.com, o telefonando al numero 335 329091, in orario di apertura della segreteria.

Il programma

Giovedì, 21 agosto 2014

Ore 21.00 - Cortile di Palazzo d’Avalos

Apertura - Omaggio a Pier Paolo Pasolini

Incontro con Ninetto Davoli e Aurora Ruffino

a seguire

Film Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini

Ore 21.00

Arena alle Grazie

Film In Grazia di Dio di Edoardo Winspeare

Arena della Bagnante

Film per bambini Frozen di Chris Buck e Jennifer Lee

Ore 23.00

Arena alle Grazie

Film La mossa del pinguino di Claudio Amendola

Arena della Bagnante

Film Attila flagello di Dio di Castellano e Pipolo

Ore 23.30

Cortile di Palazzo d’Avalos

Film Bianca come il latte, rossa come il sangue di Giacomo Campiotti

Venerdì, 22 agosto 2014

Ore 17.00 – Biblioteca Mattioli

Seminario: Sceneggiatura e Regia con Carmine Amoroso eFabrizio Provinciali

Ore 21.00

Cortile di Palazzo d’Avalos

Incontro con Elisa Amoruso, Carmine Amoroso, Chiara Caselli e Nicolas Vaporidis

a seguire

Film Cover Boy di Carmine Amoroso

Ore 21.00

Arena alle Grazie

Film Fuoristrada di Elisa Amorus

Arena della Bagnante

Film per bambini I Croods di Kirk De Micco e Chris Sanders

Ore 23.00

Arena alle Grazie

Film La gente che sta bene di Francesco Patierno

Arena della Bagnante

Film Vieni avanti cretino di Luciano Salce

Ore 23.30

Cortile di Palazzo d’Avalos

Film I baci mai dati di Roberta Torre

Sabato 23 agosto 2014

Ore 17.00 – Biblioteca Mattioli

Seminario: Prove di casting con Roberto Bigherati

Ore 21.00

Cortile di Palazzo d’Avalos

Incontro con Roberto Bigherati, Giovanni Veronesi, Valeria Solarino ed Enzo Avitabile

a seguire

Film Una donna per amica di Giovanni Veronesi

Ore 21.00

Arena alle Grazie

Film Sacro GRA di Gianfranco Rosi

Arena alle Bagnante

Film per bambini Piovono polpette 2 diCody Cameron e Kris Pearn

Ore 23.00

Arena alle Grazie

Film L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi

Arena alle Bagnante

Film Il secondo tragico Fantozzi di Luciano Salce

Ore 23.30

Cortile di Palazzo d’Avalos

Film Enzo Avitabile Music Life di Jonathan Demme

Domenica, 24 agosto 2014

Ore 17.00 – Biblioteca Mattioli

Seminario: Foto di scena con Gianni Fiorito

Ore 21.00

Cortile di Palazzo d’Avalos

Incontro con Giulia Di Quilio, Paolo Ruffini, Davide Minnella, Gianluca Sportelli e Sydney Sibilia

a seguire

Film Fuga di cervelli di Paolo Ruffini

Ore 21.00

Arena alle Grazie

Film Ci vorrebbe un miracolo di Davide Minnella

Arena della Bagnante

Film per bambini Monsters University di Dan Scanlon

Ore 23.00

Arena alle Grazie

Film La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino

Arena della Bagnante

Film Smetto quando voglio di Sydney Sibilia

Ore 23.30

Cortile di Palazzo d’Avalos

Film Un giorno devi andare di Giorgio Diritti