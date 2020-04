L'ambizioso Casalbordino del patron Alessandro Santoro ha iniziato lunedì pomeriggio la preparazione in vista del prossimo torneo di Prima Categoria davanti ad un nutrito gruppo di tifosi dei Nags che hanno assistito all'allenamento incitando la propria squadra con cori e tanto di fumogeni giallorossi. L'entusiasmo è già alto e non poteva essere altrimenti.

L'obiettivo dei casalesi, corazzata allestita per dominare il campionato, che hanno rifiutato la possibilità di essere ripescati in Promozione, è quello di vincere sul campo per conquistare il passaggio in una categoria dalla quale sono assenti da 24 anni.

Agli ordini di mister Loris Carbonelli si sono ritrovati tutti i nuovi giocatori e quelli della vecchia guardia, consapevoli che avranno sin dall'inizio del campionato, che partirà il 21 settembre, il ruolo di grandi favoriti.

Dopo Sputore, Vitelli, Di Pasquale e il blocco United Cupello composto da Fiermonte, Lombardozzi e Mirolli, che hanno vinto la Prima Categoria lo scorso anno, la colonia si arricchisce con l'arrivo del centrocampista Gabriele Ottaviano, un altro lusso per la categoria, come si dice in questi casi è la ciliegina sulla torta. La società oltre a Cinalli ha tesserato anche un altro portiere, Agostino Di Santo ('89), ex Montenero e Valle Del Treste Liscia.

Tra le note meno liete da segnalare le pessime condizioni del terreno di gioco del campo sportivo comunale. Alcuni dirigenti e giocatori hanno provveduto prima dell'allenamento a rimuovere le erbacce presenti.

Sabato è in programma un'amichevole tra Casalbordino A e Casalbordino B. Prevista anche la partecipazione al Memorial Racciatti.