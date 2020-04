È un'estate frenetica quella di Rosanna Di Michele, ambasciatrice della cucina abruzzese negli Usa e testimonial delle tipicità del territorio. Dopo le ultime trasferte a New York, dove è stata protagonista di apprezzati showcooking, è stata presente al Giffoni Film Festival insieme a Native Makers, società attiva in Svizzera, Regno Unito e Italia, per promuovere le delizie dei piccoli e medi produttori locali dell'Abruzzo.

Un sodalizio che si rinsalda evento dopo evento e che vedrà nei prossimi mesi Rosanna impegnata a Jesolo, durante la fase finale di Miss Italia, a Casa Sanremo, dove tornerà dopo l'esperienza della scorsa edizione con Miss Chef, da Fancy Food a San Francisco e alle presentazioni Native Makers a Zurigo. Tra tutti questi viaggi la vulcanica Rosanna ha voluto proporre a Vasto una serata in stile newyorkese, presso il Vinerèe di Vasto. "È stata una serata davvero bellissima - racconta Rosanna - in cui ho potuto riproporre nella mia amata città l'atmosfera degli eventi che si svolgono nella Grande Mela. Luci soffuse, musica di qualità e le eccellenze enogastronomiche della nostra terra che piacciono tanto agli americani". Un appuntamento che l'ha vista collaborare, così come accaduto in altri appuntamenti, con gli chef e lo staff del locale vastese. "L'idea è quella di proporre altre serate a tema, così da creare qualcosa di diverso in città".

Uno dei piatti proposti nella serata newyorkese è stato preparato da Rosanna anche a Degusta, rassegna di Prodotti tipici abruzzesi, a Pescara. "È stato davvero un bell'evento - racconta lei -, con tanta gente che ha partecipato. Segno che quando c'è la grande qualità abruzzese si vince sempre".