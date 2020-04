Appuntamento con la musica della Corale di musica leggera Warm Up questa sera alle 21.30 a palazzo d'Avalos. Il concerto "Ieri, oggi, domani... forever Warm Up", arriva dopo una serie di appuntamenti che ha visto la formazione guidata da Sandro Bronzo esibirsi nel territorio con grandi consensi di pubblico. Tra le serate dell'estate 2014 da ricordare quella dedicata alla raccolta fondi per sostenere la causa del giovane lancianese Lorenzo Costantini.

Questa sera al d'Avalos ci sarà un omaggio a protagonisti della musica vastese, come il maestro Luigi Giuliani e il cantante Alfredo Scafetta, che torneranno ad esibirsi dopo l'applauditissima performance in occasione della festa "Sei di Vasto se..." alla Villa Comunale.

"Ci sarannno anche altri ospiti che però non riveliamo", commenta il maestro Bronzo. Poi, per il Warm Up, altre due date in calendario, il 23 agosto a Manfredonia, terra d'origine del corista Raffaele Schiavone, e il 27 a San Salvo Marina.