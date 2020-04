Si è svolta ieri mattina a Grosseto, nell’ambito del premio La più bella sei tu, organizzato da Legambiente, la cerimonia di assegnazione del premio alle spiagge più belle d’Italia. Alla presenza del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, la spiaggia di Punta Aderci è stata premiata dal presidente nazionale di Legambiente come la più bella d’Abruzzo e terza a livello nazionale.

"Ricevo a nome di tutta la città questo prestigioso riconoscimento - sottolinea Lapenna – che dedico a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato nel silenzio, con impegno e passione, per la promozione della costa vastese e delle sue bellissime spiagge. L’augurio è che il prima possibile possa nascere il Parco della Costa Teatina al quale da anni lavoriamo per la tutela dell’ambiente e la promozione turistica del territorio. Oggi è stata scritta una pagina importante per Vasto, per la sua positiva visibilità a livello nazionale e per la promozione delle sue bellezze".