È una giornata che Nicolangelo Di Fabio non dimenticherà tanto facilmente. Il 18enne nuotatore cupellese ha conquistato la medaglia d'oro nei 200 stile libero alle Olimpiadi giovanili di Nanchino, in Cina. Di Fabio, entrato in finale con il miglior tempo nelle batterie, ha compiuto una straordinaria rimonta negli ultimi 50 metri, riuscendo a battere l'olandese Kyle Stolk e il tedesco Damian Wierling.

Al tocco finale il suo tempo è stato di 1'48.45, riuscendo a migliorare il suo personale di 17 centesimi. L'atleta Esercito/Team Lombardia agli scorsi europei junior di Dordrecht era arrivato secondo, proprio alle spalle di Stolk. Le parti si sono invertite in Cina, nella più importante manifestazione sportiva giovanile.

Nella sua carriera il talento cupellese si è già tolto grandi soddisfazioni, con medaglie nelle competizioni nazionali ed europee, la partecipazione al mondiale ed ora questa scintillante medaglia a cinque cerchi. I duri allenamenti quotidiani nella piscina di Vasto, guidato dal professor Domenico D'Adamo, stanno dando i loro frutti e lo stanno proiettando sempre più verso Rio de Janeiro dove tra due anni saranno ancora Olimpiadi, ma questa volta quelle assolute.

La foto pubblicata dal Coni per celebrare il suo trionfo lo mostra sereno, come se aver vinto quella medaglia fosse la cosa più naturale che c'è. E in effetti per lui è proprio così, come ha raccontato più volte, nuotare è un divertimento ed una passione. Ma ci sono anche i risultati che sono sempre più prestigiosi. Ogni volta che Nico partecipa ad una gara la bacheca di casa si arricchisce di un nuovo "pezzo". Ora occhi puntati sulle altre gare delle Olimpiadi giovanili perchè la sua valigia di ritorno dalla Cina potrebbe essere ancora più pesante.