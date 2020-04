Bilancio positivo, nei tornei estivi disputati, per la coppia vastese-termolese di beach volley composta da Alessandra Mascitelli e Silvia Campofredano. Alla prima esperienza assieme sulla sabbia, dopo il lusinghiero campionato disputato nelle file del Termoli, Alessandra e Silvia si sono messe in evidenza sfidando alcuni dei mostri sacri del beach volley nazionale. Sono loro stesse, la Mascitelli e la Campofredano, a riassumere la stagione: "Nella tappa di Ostia ci siamo piazzate diciassettesime su quaranta coppie in gara in un torneo a eliminazione diretta. Dopo la prima vittoria siamo state battute 2-1 dalle avversarie che poi hanno vinto, arrivando fino in fondo al tabellone".

Da Ostia a Ravenna, col prezioso contributo di alcuni sponsor vastesi, Alessandra e Silvia hanno venduto cara la pelle: "Sì – dicono – perché ci ha fermato solo la coppia che, alla fine, è arrivata seconda. La soddisfazione maggiore – concludono – è arrivata tuttavia con la prova abruzzese, quella di Alba Adriatica, dove ci siamo piazzate al quinto posto assoluto. Siamo molto soddisfatte e sicure di poter migliorare, con l’affiatamento, il rendimento futuro. Un grazie alle aziende che ci hanno sostenuto in questo mini tour sulle spiagge d’Italia e agli amici Chiara Santoro e Francesco Pignatelli che ci hanno incitato punto su punto".

Gianni Quagliarella