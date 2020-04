"La Vastese Calcio 1902 dopo la pausa del Ferragosto ha ripreso regolarmente gli allenamenti oggi, domenica 17 agosto, con la doppia seduta quotidiana. Da lunedì gli allenamenti, sempre in doppia seduta, con inizio alle ore 10.00 al mattino e alle ore 17.00 nel pomeriggio, riprenderanno presso lo Stadio Aragona". Lo annuncia la società biancorossa tramite un comunicato stampa.

"La squadra guidata da mister Precali - si legge nella nota - nel pomeriggio di mercoledì 20 agosto disputerà una partita amichevole in trasferta con la formazione del Tre Ville, presso il campo sportivo di via San Giovanni a Mozzagrogna". L'orario è ancora da definire e verrà comunicato in seguito dalla società.