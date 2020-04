Il maltempo ha fermato il concerto e i fuochi d'artificio, ma non i falò del 16 agosto. Nonostante pioggia, vento e temperature autunnali, gruppi di giovani non hanno rinunciato a rinnovare la tradizione e si sono ritrovati sulla spiaggia di Vasto Marina, come ormai avviene da decenni, nel giorno successivo al Ferragosto.

Dopo il divieto di accensione fuochi che nel 2013 causò polemiche a non finire, quest'anno l'amministrazione comunale di Vasto e le forze dell'ordine hanno individuato due zone di spiaggia libera da destinare alla pratica dei falò: il tratto di arenile antistante il Monumento alla Bagnante e l'area eventi che si trova nella parte sud della spiaggia, in lungomare Duca degli Abruzzi.

Stop a concerto e fuochi pirotecnici - Tutto rinviato a data da destinarsi. Causa maltempo, a Vasto Marina non si sono tenuti ieri sera né il concerto di Brunori sas, né i fuochi d'artificio. Per la prima volta dopo decenni, la pioggia ha bloccato la tradizionale festa del 16 agosto.

La decisione è arrivata poco prima delle 22, al termine di un summit tenutosi a Vasto Marina tra il vice sindaco, Vincenzo Sputore, il vice questore Cesare Ciammaichella, e l'organizzazione.

"Abbiamo deciso - annuncia Sputore - di rinviare sia il concerto che lo spettacolo pirotecnico. Vedremo quando recuperare la serata. Domani non è possibile per motivi di ordine pubblico: parte del personale delle forze dell'ordine sarà, infatti, impegnato nella partita di Lanciano. Verificheremo la disponibilità del gruppo musicale e fisseremo una nuova data".

Non c'è stato il pienone ma, nonostante il maltempo, in molti non hanno rinunciato a intrattenersi sulla riviera fino a tarda sera.