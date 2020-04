Da quest’anno la “Serata della Sfogliatella” che si terrà a Villalfonsina il 22 e il 23 agosto avrà un appuntamento imperdibile, la sera di sabato 23 ci sarà il dolce gemellaggio tra la Sfogliatella (che ha ricevuto il marchio De.Co. - Denominazione Comunale due anni fa su proposta del Sindaco Mimmo Budano) e il Panettone d’Estate o “Panettone tutto l’anno”, l’evento itinerante nato per volontà di Davide Paolini, la cordiale voce del Gastronauta su Radio24 e giornalista de Il Sole 24Ore.

L’evento per destagionalizzare il panettone, che ha già fatto tappa a Milano, a Salsomaggiore Terme, sulla costa adriatica dell’Emilia Romagna sbarcherà anche a Villalfonsina in provincia di Chieti, proprio durante la seguitissima serata della sfogliatella per iniziativa di INformaCIBO, il giornale web del Buon Gusto, che ha sede a Parma ed è diretto dal villese Donato Troiano.

La sera del 23 agosto infatti alle ore 21,30 i cittadini e i turisti potranno gustare (gratuitamente) il Panettone/Focaccia di un grande Maestro Pasticcere, Claudio Gatti, della famosa pasticceria di Tabiano in provincia di Parma, inserito da Paolini tra i migliori pasticcieri d’Italia.

L’appuntamento col “Panettone d’Estate a Villalfonsina”, si terrà nello stand allestito vicino alla storica Fontana (risale al 1881) che si trova proprio all’ingresso del paese dal talentuoso chef Franco Loreto del ristorante Madonnina del Sorriso che è stato tra gli ideatori della Serata della Sfogliatella insieme all’allora Sindaco Nicoletta D’Ortona nel lontano 2003.

L’iniziativa del “Panettone d’Estate a Villalfonsina”, vede l’adesione del Sindaco Mimmo Budano e dell’Amministrazione comunale di Villalfonsina, dell’Associazione SfogliAmo Villalfonsina, il Gruppo “Sei di Villalfonsina se…….e la partecipazione straordinaria del Maestro Pasticciere Claudio Gatti con la sua Pasticceria Tabiano in provincia di Parma.