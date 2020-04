Un episodio drammatico copre con un velo di tristezza il 16 agosto, tradizionale giorno di festa a Vasto. Un tragico incidente è avvenuto sul tratto vastese della statale 16: un uomo in bici ha perso la vita. Un 48enne di Vasto, Giovanni Cicchini, è stato investito attorno alle 17 di oggi da un furgonato Opel in transito al chilometro 514 della corsia nord dell'arteria adriatica in località San Nicola.

Per cause che i carabinieri della Compagnia di Vasto stanno accertando, i due mezzi sono venuti a contatto. Sull'asfalto sono evidenti i segni di frenata, i militari verificano la dinamica dell'accaduto. L'impatto è stato violento, lo si deduce dal fatto che la bici è ridotta in mille pezzi. Sul mezzo viaggiavano in due, un uomo e una donna, che ha accusato un malore subito dopo l'incidente.

Sul posto, oltre ai carabinieri, si sono portati anche le ambulanze del 118, la polizia stradale e la polizia municipale. Per i soccorritori non c'è stato nulla da fare: i sanitari sono stati costretti a constatare il decesso dell'uomo, che lavorava nella salumeria di un market di via Tito Livio.

Sulla statale 16, lungo la riviera di Casarza, si è proceduto a senso unico alternato per circa un'ora, durante i rilievi e le operazioni di rimozione dei detriti.