E' stato il connubio tra musica reggae, spettacoli circensi e burlesque a movimentare la prima serata del Festival della Costa Teatina. Nella serata di Ferragosto sul palco allestito vicino alla rotonda di Vasto Marina sono saliti di The Reggae Circus.

Al pubblico sono stati offerti i brani del repertorio della band, ma anche esibizioni circensi di sputafuoco, giocoleria, clownerie di vario tipo, personaggi burlesque e acrobazie. In alcuni numeri sono stati coinvolti anche gli spettatori. Per l'occasione, lo spettacolo è stato modellato sul tema di questi due giorni: il futuro Parco nazionale della Costa Teatina. Il leader dei The Reggae Circus, Adriano Bono, ha cantato il brano Bicicletta e ricordato al pubblico che l'area protetta abbraccerà tutto il litorale della provincia di Chieti e sarà attraversata da un percorso ciclopedonale lungo 70 chilometri. E' dei giorni scorsi la notizia dello stanziamento dei fondi e dell'avvio delle procedure d'appalto che, in base alle previsioni, dovrebbero portare nel 2016 l'apertura della pista ciclopedonale, denominata Via verde della Costa Teatina. Un'opera con cui, a distanza di 11 anni dal passaggio dell'ultimo treno sulla vecchia linea ferroviaria (marzo 2005, era un regionale Pescara-Termoli), il Parco inizierebbe a diventare realtà.