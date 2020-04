È stato pubblicato un paio di giorni fa su Youtube ed ha già diverse condivisioni un video di Berardino Barisano che ha immortalatao il fratino "in azione" tra le dune di Vasto Marina. L'appassionato e bravo fotoamatore ha girato le immagini qualche mese fa, probabilmente dopo pazienti "appostamenti" per ammirare il fratino, simbolo dell'ambiente dunale e della Riserva di Punta Aderci, muoversi con la sua tipica andatura sulla sabbia. Nella parte finale del video i fratini diventano due, per immagini ancora più particolari. Condividiamo con piacere questo suo video dedicato agli amanti della natura!