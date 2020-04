È stato un ferragosto "azzurro" quello vissuto da Gaia Smargiassi, la giovane pongista della Polisportiva San Gabriele di Vasto. Infatti ieri mattina è dovuta partire di buon'ora per raggiungere Terni dove era attesa dal raduno della nazionale italiana giovanile di tennistavolo. Sin da ieri pomeriggio sono inziati gli allenamento dello stage tecnico che dovrà preparare al meglio i giovani azzurri all'Eurominichamps di Strasburgo (si gioca a Shiltingheim, località a pochissimi chilometri di distanza), tra le più importanti manifestazioni giovanili a livello internazionale.

Saranno oltre 500 gli atleti nati negli anni 2002 e 2003 provenienti da tutto il mondo che dal 22 al 24 agosto si sfideranno per conquistare la vittoria finale. Sono dieci i ragazzi convocati dai tecnici federali per partecipare al doppio appuntamento (stage e torneo). Nella categoria 2003 femminile a rappresentare l'Italia ci saranno Gaia Smargiassi (la più giovane in assoluto visto che è nata il 27 dicembre 2003) e l'amica-rivale di sempre, Aurora Cicuttini, della Sterilgarda Castelgoffredo.

Per Gaia, quindi, vacanze estive terminate in anticipo ma tanta voglia di riprendere la racchetta per poter arrivare preparata all'appuntamento internazionale che sarà il primo atto di una stagione certamente importante, vista l'ormai presenza costante in maglia azzurra e l'attenzione dei tecnici federali che la seguiranno anche durante tutto l'anno.