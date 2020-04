Nel giorno in cui la Chiesa festeggia l'Assunzione di Maria a Casalbordino Lido si è rinnovato l'appuntamento con la tradizionale processione che si è snodata sul lungomare. Così come accaduto anche lo scorso anno, a causa del mare mosso non è stato possibile imbarcare la statua della Madonna a bordo di una barca per poter compiere il tragitto in mare dinanzi alla costa casalese. La processione, aperta dal complesso bandistico Città di Gissi, si è diretta verso sud per poi fare ritorno all'Hotel Calgary. A presiedere il rito don Paolo Lemme, priore della Basilica-Santuario Madonna dei Miracoli, accompagnato dal sindaco Remo Bello, dal comandante del Circomare Giuliano D'Urso e dalle associazioni combattentistiche.

A metà del percorso l'omaggio con i fuochi pirotecnici, con le squadre antincendio della protezione civile a vigilare sulla zona, memori di quanto accaduto lo scorso anno quando un residuo incandescente provocò un vasto incendio che bloccò addirittura la circolazione ferroviaria.

Nel cortile del Calgary un gran numero di fedeli ha accolto il rientro della statua della Madonna e assistito alla celebrazione dlla Santa Messa per chiudere la giornata di ferragosto nel segno della fede.