Andrea Iannone terzo in griglia di partenza nel gran premio di Repubblica Ceca. Al termine delle prove ufficiali dell'11ª tappa del motomondiale il pilota vastese fa registrare il terzo miglior tempo in pista e domani partirà dalla prima fila, alle spalle di Marquez e dell'altro ducatista (ma sulla moto ufficiale) Dovizioso. Il weekend era iniziato bene per il pilota vastese, 1° al termine della prima giornata (quando però era riuscito a girare con pista asciutta a differenza di molti altri suoi colleghi). Nella successiva sessione qualche problema di feeling con la sua Ducati Pramac, problemi che evidentemente oggi sono stati risolti se Iannone è stato capace di incollarsi al campione del mondo Marquez per lunghi tratti.

Al termine delle prove, però, lo spagnolo ha piazzato l'affondo decisivo, girando in 1'55.585. Ma bene sono andati anche Dovizioso (a 129 millesimi) e Iannone, ad appena 141 millesimi dal dominatore della stagione. Alla bandiera a scacchi Ian29 è riuscito a restare davanti a Smith, mentre più indietro sono arrivati Pedrosa, Lorenzo, Rossi e tutti gli altri. Dopo la 2ª posizione in griglia nel gran premio d'Italia Iannone torna ad assaporare il sapore di partire con il gruppo alle sue spalle. Sarà fondamentale presentarsi domani con una moto affidabile, così da poter lottare fino alla fine in testa alla corsa.

La griglia di partenza: Marquez, Dovizioso, Iannone, Smith, Pedrosa, Lorenzo, Rossi, Bradl, P.Espargaro, A.Espargaro, Crutchlow, Hernandez, Pirro, Bautista, Redding, Aoyama, Abraham, Camier, Petrucci, De Angelis, Barbera, Laverty, Parkes, Di Meglio.