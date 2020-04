Un successo andato oltre ogni rosea previsione per la prima edizione di "Corriamo per il luppolo" gara podistica ideata ed organizzata da Fabio Zara con il patrocinio del Comune di Tavenna, con l'appoggio tecnico della Podistica San Salvo e con il ristoro curato dallo Sporting Cafè, svoltasi giovedì 14 agosto su un percorso collinare nel borgo molisano.

A darsi battaglia, nella manifestazione dove la birra è stata l'assoluta protagonista, sono stati circa 130 atleti, i quali ad ogni giro hanno dovuto degustare "una bionda" per poter continuare la gara.

A livello tecnico la gara è stata molto combattuta in quanto i cinque top runners presenti in gara, dopo un primo giro svolto insieme (con tanto di brindisi al primo "beer-stop") hanno acceso i motori con un susseguirsi di emozioni.

Alla fine ha tagliato in solitudine il traguardo l'atleta romano Domenico Liberatore con il tempo di 26'36", che ha preceduto di qualche manciata di secondi Nicolino Catalano della Podistica Vasto. Sul gradino più basso del podio si è posizionato Antonio De Vincenzi, che ha preceduto Angelo Pinto e Roberto Colonna.

In campo femminile la vittoria è andata ad Annalisa Di. Pietro della Podistica. Vasto, con il tempo di 32'36", che ha preceduto l'atleta di Campobasso Angela Di Domenico e Daniela Carissimo della Podistica San Salvo. Primo tavennese all'arrivo il promettente Massimo Del Gesso, il quale ha ricevuto un grande sostegno dai propri compaesani lungo tutto il panoramico percorso.

Da sottolineare le suggestive ed importanti parole del Dott. Lucio Del Forno prima della gara, con le quali ha spiegato l'importanza dell'attività fisica e podistica in particolare. Nel finale spazio anche per il meno giovane dei partecipanti Benito Grieco dell'Atletica Campobasso che ha ringraziato pubblicamente, a nome di tutti i podisti presenti, gli organizzatori ed in particolare il Sindaco di Tavenna Simone Spadanuda.

Il finale è stato costellato dal ricchissimo buffet (bruschette, frutta, panino con porchetta, latte e formaggi nostrani e dei gustosissimi dolci preparati in casa) ovviamente innaffiato dalla protagonista della giornata: tanta ma tanta birra.