È arrivato Ferragosto, il clou di una stagione estiva fin qui andata avanti con il freno a mano tirato. Solo negli ultimi giorni il meteo ha regalato bel tempo con continuità, per la gioia degli amanti della tintarella e degli operatori turistici che iniziavano a non poterne più di nuvole e pioggia. In questa giornata le preferenze si dividono tra chi sceglie di trascorrere la giornata al mare e chi invece preferisce cercare un po' di fresco in montagna. Non mancano gli appuntamenti nei vari comuni del territorio, a cominciare da Vasto, con la prima delle due serata del Festival della Costa Teatina. Questa sera appuntamento con i fuochi pirotecnici a Casalbordino Lido mentre toccherà domani sera a Vasto, dove il Ferragosto tradizionalmente si festeggia il 16.

Ma un po' in tutti i comuni del territorio in questi giorni si moltiplicano gli appuntamenti dedicati a residenti e turisti che affollano in gran numero in particolare le località balneari. Da non perdere domani a Vasto, nel centro storico, la tradizionela sagra delle campanelle di San Rocco.

Auguriamo a voi lettori di vivere dei giorni segnati dal relax e dal divertimento. A chi, invce, non potrà essere in vacanza ma dovrà continuare a svolgere la propria attività quotidiana, auguriamo buon lavoro con l'auspicio che tutto possa andare per il meglio anche in questi giorni.