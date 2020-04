Un altro malore nell'area della ex stazione ferroviaria di Vasto Marina. Stanotte è si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 e della polizia per soccorrere un minorenne che si trovava nel parcheggio dell'area si risulta di piazza Fiume insieme ai suoi amici. Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Per il resto, le prime ore di Ferragosto non hanno fatto registrare particolari emergenze. Non c'è tracca di esodo vacanziero sull'autostrada A14: la polizia autostradale di Vasto sud segnala traffico scorrevole in entrambe le direzioni sui 100 chilometri di sua competenza, compresi tra i caselli di Ortona e Poggio Imperiale.

Un incidente senza conseguenze gravi è accaduto stamani in corso Mazzini, a Vasto.

Dopo la raffica di incendi di due giorni fa, ordinaria amministrazione tra ieri sera e stamani anche per i vigili del fuoco, impegnati solo in un salvataggio animali in via Fonte Crugnale attorno alle 22,30 di ieri.