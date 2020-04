La giornata di ieri resterà certamente tra quelle da ricordare per gli atleti della San Salvo Boxe e tutti gli appassionati di pugilato che hanno assistito all'allenamento di Domenico Valentino, campione azzurro, sul ring della palestra guidata dalla coppia Urbano-Campitelli. Il pugile campano, che sta trascorrendoun periodo di vacanza a San Salvo, ha cercato e contattato Domenico Urbano per potersi tenere in allenamento in vista degli impegni della stagione agonistica.

Ieri, davanti ad un inusuale pubblico per un allenamento di boxe, Domenico Valentino ha "fatto i guanti", ciò si è allenato con tre pugili della squadra sansalvese, tra cui il giovane talento Luigi Alfieri. Sei riprese in cui Valentino ha messo in mostra le sue grandi caratteristiche di agilità e difesa, oltre al suo pugno preciso ed efficace. Al termine della seduta autografi e foto ricordo per tutti, oltre ai ringraziamenti per Urbano e una promessa per l'anno prossimo.