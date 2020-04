Un episodio di ubriachezza molesta ha reso necessario l'intervento della polizia su un pullman diretto a Vasto. E' accaduto ieri sera quando su un bus della linea Roma-Pescara-Vasto è salito un uomo in evidente alterazione alcolica. Aveva in mano una bottiglia di birra.

Il suo atteggiamento non è passato inosservato tra i viaggiatori e il personale dell'azienda di trasporti, che ha allertato la polizia. Sull'autostrada A25 l'autista si è fermato a una stazione di servizio per consentire l'intervento degli agenti della stradale, che hanno fatto scendere l'uomo dal pullman e lo hanno identificato. Il mezzo pubblico ha ripreso il viaggio per Vasto senza ulteriori contrattempi.