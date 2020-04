In vista del ponte di Ferragosto, la Capitaneria di porto di Ortona ha previsto una intensificazione della vigilanza a tutela delle attività turistico-balneari, della sicurezza della navigazione e dell’ambiente.

Tale provvedimento si è reso necessario al fine di presidiare l’estesa giurisdizione del compartimento marittimo inclusivo dell’Ufficio circondariale marittimo di Vasto che, da Francavilla al Mare a San Salvo, abbraccia i nove comuni adriatici della provincia di Chieti che si susseguono lungo oltre 70 chilometri di costa.

La vigilanza delle coste e del mare vedrà impegnati giornalmente dal mattino alla sera 3 unità navali, 3 pattuglie a terra e 2 sale operative, con l’impiego di 30 militari nell’arco delle 24 ore.

Si ricorda il numero blu 1530 che permette un collegamento diretto con la locale Guardia Costiera per segnalare ogni emergenza di sicurezza in mare e sulle spiagge, oltre alla possibilità di fruire di uno sportello aperto al pubblico durante le giornate festive che, anche per il ferragosto, prevederà la presenza di personale dedicato.

Guardia costiera - comunicato stampa