Torna anche quest'anno, per la terza volta, l'appuntamento dedicato ai bambini il 16 agosto. Il laboratorio di ceramica Creta Rossa organizza "Scampanellando a San Rocco", progetto didattico curato dallo stesso laboratorio e patrocinato dal Comune di Vasto, dedicato a tutti i bambini dai 6 anni in su che avranno il piacere di realizzare la propria campanella di San Rocco e avvicinarsi in maniera ludica alla storia della sagra che si svolge da molti anni nel centro storico di Vasto. Ormai da 14 anni i laboratorio del maestro Giuseppe Buono promuove durante l'estate incontri dedicati ai bambini per riempire le loro vacanze di creatività.

La Sagra delle Campanelle di San Rocco 2013 (clicca qui)

L'evento del 16 agosto presenta una novità rispetto alle passate edizioni. Infatti le attività inizieranno alle 21.30 (invece che al mattino come negli anni scorsi) presso i portici degli ex Palazzi Scolastici di Corso Italia. Il laboratorio Creta Rossa (info: 0873/58492 o www.cretarossa.it) consiglia di presentarsi con leggero anticipo all’appuntamento con l’arte in quanto i posti disponibili sono limitati.