Davanti ad una buona cornice di pubblico è andata in scena la prima amichevole stagionale dell’U.S. San Salvo. I biancazzurri di Gallicchio sono stati sconfitti per 4-0 dal Campobasso, squadra pronta a ricoprire un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di serie D.

Dopo i primi 45’ minuti chiusi sul risultato di 1-0 per gli ospiti, grazie alla rete di Minadeo, nella ripresa con la girandola di sostituzioni una doppietta di Miani e un gol di Fusaro hanno stabilito il risultato sul definitivo 4-0. Gli ospiti, che hanno iniziato gli allenamenti da diverse settimane, si sono dimostrati già molto avanti con la preparazione ma per i biancazzurri non sono mancate le note positive e alcuni spunti per il tecnico Gallicchio. I biancazzurri, ancora nel pieno del carico della preparazione atletica, hanno sofferto molto la giornata di caldo afoso.

Intanto da ieri è partita ufficialmente la campagna abbonamenti dell’U.S. San Salvo con l’auspicio di favorire la presenza del pubblico nelle gare interne di campionato. Il costo dell’abbonamento intero è di 70€ il ridotto e 100€ l’intero. Gli abbonamenti sono acquistabili presso la sede del San Salvo o allo stadio “Bucci” durante gli allenamenti della prima squadra.

In questi giorni continua il lavoro del Dg Meuccio Di Santo e della società presieduta da Evanio Di Varia per chiudere le ultime trattative in entrata e completare la rosa a disposizione del tecnico biancazzurro. Tutte le informazioni sul sodalizio sansalvese sono disponibili all’indirizzo www.ussansalvo.blogspot.it