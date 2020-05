Fantastica notte a Monteodorisio per la terza edizione della notte bianca delle associazioni, organizzata dalla pro loco Contea di Monteodorisio. Nella cornice del borgo museo un evento che ha visto protagoniste alcune associazioni del paese con stand gastronomici e musica fino all’alba. A mezzanotte la tradizionale corsa delle galline che ormai è diventata un segno distintivo di questa manifestazione che richiama sempre più turisti e gente da tutto il comprensorio per la grande offerta eno-gastronomica visto che in ogni stand è possibile degustare prodotti tipici del posto.

Queste sono iniziative che fanno crescere un paese perché portare in un piccolo centro come il nostro tanta gente è un modo per farsi conoscere e far vedere le nostre bellezze spesso sconosciute come il Castello con il museo archeologico del vastese e il santuario della Madonna Delle Grazie per citarne solo due. Ovviamente altro tassello importante sono le associazioni aderenti all’iniziativa con i loro volontari che lavorano instancabilmente per la buona riuscita della manifestazione e l’amministrazione comunale. Da registrare purtroppo piccoli disagi soprattutto per le attività dovuti alla mancanza d’acqua dalla rete idrica cittadina.

Armando Menna