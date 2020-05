Tra le compagini al lavoro per la prossima stagione c'è anche il Gs Montalfano che prenderà parte al campionato di Seconda Categoria.

Il team del presidente Sante D'Alberto, dopo aver perso la finale play-off contro l'Incoronata, riparte con rinnovate ambizioni e per farlo ha deciso di affidarsi a mister Antonio Liberatore, 12 campionati vinti tra campo e panchina, tecnico votato al gioco d'attacco che in 4 stagioni ha portato il Real Tigre dalla Terza Categoria alla Promozione, campionato concluso con la retrocessione e la fine della società.

Insieme all'allenatore vastese, ci saranno due collaboratori storici: il preparatore dei portieri Amedeo Nanni e Marco Sisti, che lavorerà a stretto contatto e nella massima condivisione di intenti con Fabrizio Scutti, direttore sportivo dei gialloverdi.

Inutile dire che dopo la delusione per il passaggio di categoria sfumato in finale l'obiettivo è quello di fare un campionato di vertice, migliorando il risultato della passata stagione. Con un allenatore abituato a vincere che punta molto sul gruppo, una società solida formata da amici, ricca di dirigenti appassionati e competenti, la Prima Categoria è alla portata, anzi, ad oggi il Gs può tranquillamente essere considerata la favorita per il primo posto.

In rosa è stato confermato il gruppo dei 4-5 giocatori locali che si sono ben comportati lo scorso anno, inoltre sono in corso delle trattative per bloccare anche altri elementi della stagione trascorsa, mentre tra gli ex Real Tigre che il mister avrà alla sua corte ci sono il portiere Patrick Smerilli, i difensori Romano Vetta, Vincenzo Sanconcordio, Andrea e Simone Carlucci, il centrocampista Andrea Auriemma e gli attaccanti Domenico Ferrazzo, Luca Madonna ed Elia Portellini. Tutta gente che in Seconda non dovrebbe avere alcun problema a fare la differenza. Martedì 19 agosto alle 18.00 inizierà la preparazione al campo sportivo comunale. Da definire se la squadra giocherà in campionato sabato o domenica.

A Montalfano, frazione di Cupello che conta 377 abitanti, si replicherà il derby contro il Real, che lo scorso anno ha raggiunto i play-off di Seconda.