Il 12 agosto sulla spiaggia di Punta Penna, a Vasto, si è svolta l'ultima tappa dell'iniziativa "Nuotiamo nella costa dei trabocchi", promossa dalla rivista D'Abruzzo, dall'Associazione culturale il Portico di Rocca San Giovanni e sostenuta dalla Riserva Naturale Punta Aderci. Una delle tante iniziative per promuovere e sensibilizzare sulle tematiche ambientali a sostegno del Parco della Costa dei Trabocchi.

Sono stati ben 50 i partecipanti che hanno nuotato per circa 1,8 Km, partendo dalla spiaggia di Punta Penna, raggiungendo il promonontorio di Punta Aderci e facendo poi il percorso inverso. Per i tanti turisti che affollavano la spiaggia in una bella giornata estiva un suggestivo colpo d'occhio

"Visto l'interesse e la soddisfacente riuscita - commentano gli organizzatori -, l'iniziativa verra' riproposta anche l'anno prossimo. Un grazie al primario del Pronto Soccorso di Vasto, dottor Lorenzo Russo, alla Società Salvamento Vasto e all'Uffico Circondariale Marittimo per la preziosa collaborazione".