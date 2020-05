Appuntamento con la grande musica nella serata di ieri di Musiche in cortile, rassegna organizzata da Muzak Eventi. In un cortile di palazzo d'Avalos pieno di pubblico l'esibizione del Maurizio Di Fulvio trio con la partecipazione speciale di Rossana Casale, ha creato un'atmosfera suggestiva in una calda notte d'estate. Un concerto gratuito nel segno di jazz & latin song che ha esaltato la bella voce della cantante italiana e la tecnica dei musicisti sul palco.

Questa sera la rassegna prosegue con "Serata d'onore" di Michele Placido, uno spettacolo tra poesia e canzoni. Info e prevendita biglietti Muzak Eventi 346.7513610

Nelle foto di Costanzo D'Angelo il racconto del concerto del Maurizio Di Fulvio trio con Rossana Casale.