Il Vasto Marina piazza quattro importanti colpi di mercato per la prima squadra. Dopo Lupo e Lorenzo Napolitano in settimana avevano già firmato anche il portiere Antonio Cialdini, lo scorso anno alla Vastese, l'attaccante Fabio Di Vito, che ha terminato la stagione all'Altinrocca e Giuseppe Berardi, ex Virtus Cupello, per quest'ultimo si tratta di un ritorno.

Oltre a loro si uniscono al gruppo i difensori Schettino '93, ex Potenza e Pro Sesto,e Lo Mele, '84, ex Andria, Adrano e Leonzio, il centrocampista Volpe, '93, ex Neapolis e Bogliasco e l'attaccante Cataruozzolo. Il mercato degli over è quasi concluso, manca solo un attaccante, ma la società ha deciso di prendersi del tempo per cercare di fare la migliore scelta possibile.

Nel frattempo il patron Pino Travaglini e i mister Baiocco e Rapino si dedicheranno alla scelta dei fuoriquota che andranno a rinforzare la squadra campione regionale in carica.