A distanza di poche ore dal blitz nel nascondiglio dei venditori abusivi e dal sequestro di sette quintali di merce, gli irregolari tornano a piazzare la loro mercanzia in lungomare Cordella. A Vasto Marina la piaga dell'abusivismo commerciale è dura da debellare.

Ieri sera erano circa 40 le bancarelle abusive su entrambi i lati della passeggiata, nei 200 metri compresi tra piazza Rodi e il piazzale che separa lungomare Cordella da lungomare Duca degli Abruzzi. Nei giorni scorsi, i commercianti autorizzati del mercatino serale, raggruppati nel consorzio Orizzonti futuri, sono tornati a chiedere controlli a tappeto.

Il blitz di ieri mattina - Sequestrati sette quintali di merce, in parte contraffatta: borse, scarpe, occhiali da sole, indumenti e articoli per il mare. Quindici extracomunitari, in gran parte senegalesi, li avevano nascosti sulla spiaggia di Vasto, occultandoli in tre punti diversi sotto sabbia e vegetazione della Riserva naturale delle dune di Vasto Marina.

Il blitz contro l'abusivismo è scattato a partire dalle 6,30, coordinato dal vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di Vasto.

L'operazione ha visto impegnati in spiaggia poliziotti, carabinieri, guardia costiera e vigili urbani, con l'ausilio della Protezione civile di Vasto, che si è occupata della raccolta e del trasferimento del materiale sequestrato, mentre i finanzieri hanno controllato i treni in arrivo alla stazione di Vasto-San Salvo, utilizzati dagli abusivi per trasportare le merci, in parte contraffatte e quindi sottoposte a sequestro penale, mentre sulle altre è stato disposto il sequestro amministrativo.