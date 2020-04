È in gravi condizioni uno dei ragazzi che questa notte viaggiava sul furgone uscito fuori strada nella zona industriale di San Salvo. Il ragazzo, 14 anni, trasportato presso l'ospedale di Foggia, è in sala operatoria proprio in queste ore.

ore 1.30 - Si sarebbe potuta concludere in tragedia la bravata di 8 giovani sansalvesi, tutti minorenni, età media 13/14 anni, protagonisti qualche minuto prima dell'una di notte, di uno spaventoso incidente nella notte a San Salvo. A bordo di un furgone nove posti sono finiti fuori strada in via Libero Grassi, nella zona industriale di San Salvo. Per loro fratture e lesioni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dalle forze dell'ordine, uno dei ragazzi aveva preso il furgone di nascosto dal padre e, dopo aver fatto salire a bordo gli amici, si era diretto verso la zona industriale. Qui il gruppo ha percorso le strade buie e non frequentate nelle ore notturne fino a quando qualcosa è andato storto. I segni della frenata sono ben evidenti sull'asfalto, da chiarire la dinamica con cui il mezzo è uscito fuori strada finendo contro gli alberi. Poi ha terminato la sua folle corsa, praticamente distrutto, con le ruote anteriori nel canale di scolo che corre lungo la strada.

A prestare i primi soccorsi è stato un vigilantes della Federalpol in servizio nella zona industriale. "Ero nei paraggi per il mio giro notturno - racconta Antonio Barone - quando ho sentito un boato e mi sono diretto sul posto. Ho temuto il peggio per gli occupanti del mezzo. Ho cercato di sincerarmi sulle condizioni dei ragazzi e di fare le chiamate d'emergenza. Poi, qualche minuto dopo, è passato un carabiniere in quel momento fuori dal servizio e così sono state avvisate tutte le forze dell'ordine e il 118".

Sono state necessarie sei ambulanze per trasportare i ragazzi presso gli ospedali di Vasto, Termoli e Lanciano, impegnati 118, protezione civile e Misericordia. Nella zona industriale i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto, la polizia municipale di San Salvo e i carabinieri. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente, poi, quando le loro condizioni lo permetteranno, ascolteranno gli 8 giovani per capire con precisione quanto accaduto in questa notte che ha rischiato di concludersi con un epilogo ben peggiore.