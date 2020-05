Venerdì 15 Agosto ci sarà un gran evento di ferragosto "Break the music" a Finis Terrae, sul lungomare di Casalbordino. Nella location affacciata sul mare si comincia alle 18 con aperitivo estivo, cocktail e musica. A seguire cena a menù fisso e successivamente si balla in spiaggia tutta la notte, accompagnati dalla luna e dalle luci dei falò. L'evento è libero e gratuito.

Dodici ore di musica imperdibile con una line-up che vanta dj da tutto il circondario: Giuseppe Morelli, Gino Zocaro_Zocaro Gino dj, Guido Iacovitti, Aimê, Big Alexander Patrick Sersante, Giammaria Racano _ Alternative Machine 2.0, Nicola Mirolli _ Nikarate, Marco Gualterio _ Gaultier, Rebel Paglio, Riccardo Ricky Tenaglia. Ci sarà inoltre un Live Percussion show e Virginia Di Rocco che si occuperà del Visual Art.

Come è nata l'idea di questo evento?

Viene fuori dalla voglia di unire vari generi musicali: reggae, deep house, minimal, tribale in un'unica location e in occasione dei falò casalesi abbiamo scelto la spiaggia di Finisterrae.

Perchè "Break the music"?

Per vivere la musica senza limiti creativi, condividendola con tutti e aprendola a nuovi canali e per rendere unico l'Evento musicale del Ferragosto 2014 con un mash-up di artisti. Grazie a vari strumenti analogici, digitali, video, percussioni e altre forme artistiche animeremo tutta la Notte, alternando ritmi e dj! Break the tradition, festeggiare non solo la giornata al mare: gustare un'ottima cena in un bellissimo locale sulla spiaggia, ballare all night long, ammirando le stelle e infine riposare al fresco della pineta.

Guido 333.7187001

Michele 340.8105743

Giulio 347.0834204

