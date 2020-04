"Sono una cittadina di Vasto e vorrei sottoporre alla vostra attenzione la gravissima situazione di disagio causata dalla mancanza del servizio idrico nella zona di Sant'Antonio Abate. La mancanza di acqua persiste da quasi una settimana, e, nonostante i continui appelli all'azienda e agli enti locali, ad oggi non solo non è stato risolto niente, ma non è stata data alcuna spiegazione e motivazione che giustifichi il disagio". Lo racconta Alessandra Galiè, lettrice di Zonalocale.it.

"Credo che sia una situazione da segnalare poichè da parte dell'amministrazione comunale c'è il totale disinteresse verso determinate zone della città. Questo è solo uno dei mille problemi del mio quartiere, senza contarne altri, altrettanto gravi (assenza di illuminazione, strade tenute in condizioni pessime, mancanza di marciapiedi, ecc...) Forse siamo considerati cittadini di serie B? La situazione è insostenibile: noi sosteniamo i costi, paghiamo ogni anno tasse sempre più onerose e le condizioni di disagio aumentano".