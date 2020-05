È stata riaperta alla circolazione delle bici la pista ciclabile di Vasto Marina nel tratto interessato dai lavori di messa in sicurezza. "I lavori, iniziati lunedì 11 agosto, hanno interessato solo 215 metri della pista e sono stati consegnati in anticipo rispetto ai termini contrattuali – sottolinea il sindaco Luciano Lapenna – quanto è stato fatto permetterà ai cittadini, ai turisti e ai visitatori, una fruizione della pista ciclabile in totale sicurezza".

I lavori si erano resi necessari per lo stato in cui versavano le assi di legno, divenute ormai pericolose per i ciclisti ed erano iniziati lo scorso 11 agosto, con la conseguente chiusura di quel tratto e qualche disagio per chi quotidianamente utilizza la pista che collega Vasto Marina con San Salvo Marina. In più di un'occasione, negli ultimi mesi, i cittadini avevano segnalato il cattivo stato in cui versava quel tratto del percorso su cui, oltre a pedoni e bici, in più di un'occasione sono stati notati motorini.

Il tratto in legno, compreso tra la fine di lungomare Duca degli Abruzzi e il Park Hotel, è stato sostituito con delle piastrelle in cemento, soluzione che si adatta all'ambiente dunale attraversato dalla pista. "Ringrazio l’impresa Asfalti Trigno e i tecnici comunali - commenta il primo cittadino- per la professionalità e per l’ottimo lavoro realizzato".