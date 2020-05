Si è spento ieri a Roma, dopo una lunga malattia, Domenico Colaneri, 53 anni, per i suoi tanti amici semplicemente Mimmo. La sua famiglia, originaria di Castiglione Messer Marino, si era trasferita a Roma, dove Mimmo era nato e cresciuto. Ma ormai da tanti anni si era trasferito a Vasto, dove ha lavorato anche come direttore della filiale di via Perth della BCC Valle del Trigno.

Tante le persone che ne hanno condiviso le tante passioni e ne hanno sempre apprezzato la cordialità e la simpatia. I funerali si terranno domani, 14 agosto, nella Chiesa di Santa Maria del Carmine, in via del Casaletto 791 a Roma.

Alla famiglia sentite condoglianze da parte della nostra redazione.