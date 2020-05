Ore 18,30 - Nella giornata più calda di questa anomala stagione estiva, vigili del fuoco di Vasto lottano senza sosta contro le fiamme. Oltre all'incendio divampato in località Casarza, che ha costretto i bagnanti a una precipitosa fuga dalla spiaggia, il personale del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo sta facendo fronte a una serie di emergenze: in fiamme ampie fasce di vegetazione anche a San Salvo e Fresagrandinaria. Impegnati tutti gli uomini del turno pomeridiano.

Rogo vicino alla statale - Un furioso incendio è scoppiato oggi pomeriggio, attorno alle 15,45, ai margini della statale 16 in località Casarza, lungo il litorale di Vasto. I vigili del fuoco, da poco rientrati in caserma dopo aver spento un altro rogo nella zona industriale di San Salvo, si sono trovati a dover fronteggiare le fiamme alimentate dal forte vento caldo del pomeriggio. In molti, spaventati dal denso fumo nero (a causa di rifiuti abbandonati tra la vegetazione) e dalla cenere trasportata dal vento, hanno abbandonato la spiaggetta di Casarza. Molta apprensione per alcune abitazioni minacciate dalle fiamme, con l'azione dei pompieri che ha scongiurato il pericolo.

Per motivi di sicurezza sulla statale 16 si procedeva a senso unico alternato, con il traffico regolato dai volontari de La Provvidenza Soccorso prima dell'arrivo della Polizia. Col passare dei minuti hanno raggiunto la statale 16 anche le squadre della protezione civile, che hanno terminato lo spegnimento del rogo nella zona verso Vasto Marina e della Valtrigno. Sul posto anche gli uomini del Corpo forestale dello Stato, impegnati nel controllo del fronte dell'incendio.

Per collaborare alle operazioni di messa in sicurezza dell'area sono arrivati anche i vigili del fuoco di Lanciano e Gissi. Una volta che gli ultimi focolai sono stati spenti il traffico è stato riaperto nei due sensi di marcia. L'attenzione delle squadre di emergenza, viste le particolari condizioni di caldo e vento, resta massima anche nelle prossime ore.