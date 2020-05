Sparring partner d'eccezione per gli atleti della San Salvo Boxe in questi giorni. Sta facendo, infatti, delle sedute di guanti con i boxer di San Salvo, il bravo Domenico Valentino. In vacanza tra Vasto e San Salvo per alcuni giorni non perde occasione il pugile nativo di Marcianise, per allenarsi e non perdere il contatto con il suo mondo, quello della boxe.

Domenico Valentino, classe '84, 1 metro e 73 centimetri di altezza per un peso di 60 kg. Categoria attuale: Pesi leggeri. Compete con il gruppo delle Fiamme Oro. Ha disputato in tutto 150 incontri di cui 120 vinti, 28 persi e 5 pareggiati.

E' stato Campione del Mondo nel 2009 per la categoria pesi leggeri. Ha cominciato a praticare il pugilato all'età di 11 anni nella palestra Medaglia d'Oro nella sua città. Il suo soprannome è "Mr.Tatoo" in ragione degli oltre 20 tatuaggi che si è fatto disegnare sul corpo. Dal 2003 è sposato con Rossana, una sua compaesana.

Nel 2012 è diventato papà del piccolo Tommaso. Dal novembre 2013 lavora come istruttore di pugilato in una palestra di Marcianese intitolata ad Antonio Manganelli per la cura del settore giovanile delle FFOO Polizia di Stato.

E' il pugile dilettante con il maggior numero di incontri disputati di tutte le sigle italiane nella categoria dei Pesi Leggeri.

Agli europei di pugilato del 2004 disputati a Pola ha ottenuto la sua prima vittoria importante, conquistando la medaglia di bronzo nella categoria pesi leggeri. L'ottima affermazione europea gli è valsa la convocazione alle olimpiadi di Atene 2004, dove è stato eliminato ai quarti di finale dal kazako Serik Yeleuov, il quale ha poi conquistato la medaglia di bronzo.

Nel 2005 ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati mondiali di Mianyang 2005. Nel 2007 ha partecipato ai mondiali di Chicago 2007, dove ha battuto il favorito Kim Song-Guk in semifinale, per poi perdere ai punti la finale con l'inglese Frankie Gavin.

Ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino dove è stato eliminato negli ottavi di finale dal cubano Yordenis Ugás ai punti per 10-2.

Il 12 settembre 2009 è diventato il Campione del Mondo dei Pesi Leggeri ai Mondiali di Milano. Nell'ambito della stessa manifestazione si è classificato secondo nella speciale classifica della critica al "Miglior Pugile del Mondiale", assegnato al compagno e amico Roberto Cammarelle.

Il 2 maggio 2012 ha vinto con il Team Dolce & Gabbana Milano la World Series of Boxing per la competizione a squadre.

Ha partecipato con la Nazionale Italiana ai Giochi della XXX Olimpiade Londra 12 dove è stato eliminato ai quarti dal lituano Evaldas Petrauskas.

Nell'ottobre 2013 ha partecipato ai campionati del Mondo di pugilato dilettantistico conquistando la medaglia di bronzo.

Ha inoltre ottenuto il Collare d'oro al merito sportivo al Salone d'onore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano il 19 aprile del 2012.