Proseguono gli scambi tra il Comune di San Salvo e il gemellato Comune di Swan, in Australia occidentale. Gli obiettivi programmatici fissati nei Protocolli d'Intesa, firmati nel 2005 e nel 2009 dai rappresentanti dei due Comuni, prevedono la promozione "delle relazioni tra le amministrazioni e tra le rispettive popolazioni, al fine di assicurare una migliore comprensione reciproca, una cooperazione efficace e il sentimento vivo di un destino ormai comune" insieme al sostegno di azioni interculturali nei più diversi settori.

In riferimento a questi obiettivi il prossimo 22 agosto cinque studenti dell'Istituto Superiore "R. Mattioli" di San Salvo, accompagnati dal vice presidente del Consiglio comunale Filomena D’Addario e da un docente della scuola, si recheranno in Australia per trascorrere due settimane nella valle di Swan.

Gli studenti sono stati scelti sulla base di alcuni criteri, individuati attraverso un confronto aperto con i docenti e i dirigenti del Mattioli: appartenenza alle classi terze dei tre indirizzi (Liceo Scientifico, ITE e IPSIA); residenza a San Salvo; livello di conoscenza della lingua inglese; risultati di profitto dell'anno scolastico 2013-2014; prevalenza dell'anzianità di età in caso di pari merito.

Ieri pomeriggio l’assessore alla Cultura, Giovanni Artese, ha avuto un incontro tecnico con i ragazzi e le loro famiglie. La prossima settimana la delegazione sarà ricevuta prima della partenza dal sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, per ribadire la validità di queste occasioni di confronto con la comunità australiana che ospita migliaia di famiglie di origine abruzzese al fine di promuovere la cultura dell’universalità.