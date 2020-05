Come ormai avviene da qualche anno ieri pomeriggio i ragazzi dell'Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con diabilità fisica e/o relazionale) si sono ritrovati sulla spiaggia di Vasto Marina per vivere un divertente pomeriggio all'insegna del surf. Ad accogliere i ragazzi dell'associazione guidata da Paola Mucciconi è stato il Lido Fernando, con il titolare Fernando Sorgente sempre pronto nel dare la propria disponibilità a iniziative di solidarietà. Mentre i giovanissimi Luigi Sperinteo e Luca Di Vincenzo preparavano le tavole da surf a riva, è stato Ciro Sperinteo ad illustrare ai ragazzi l'esperienza che avrebbero vissuto di lì a qualche momento. Insieme a lui c'erano Massimiliano Bruno, Maurizio Spadaccino, Francesco Pistacchio, Francesco Bellezza, Mosè Di Vincenzo ed altri amici che condividono la passione per il surf tanto da aver creato il Vasto Water Team.

Vasto Water Team "Per me il surf è..." (foto e video)

Una volta in acqua, con qualcuno dei ragazzi che ha dovuto superare una iniziale diffidenza verso acqua e tavola da surf, il divertimento non è mancato. Accompagnati dal Water Team piccoli e grandi hanno dato prova di abilità in mare. "Ormai sono tanti anni che proponiamo questa iniziativa - ha spiegato Paola Mucciconi - e ne siamo davvero entusiasti. Come ogni estate siamo stati anche ad Aqualand, grazie alla disponibilità del parco. Ai nostri soci, che sono già una quarantina, si uniscono anche ragazzi che sono qui a Vasto in vacanza con la famiglia. Devo dire grazie a Ciro e a tutti gli altri surfisti, a Fernando e a tutti i volontari che ci permettono di portare avanti le iniziative. Per il prossimo anno stiamo pensando di fare qualcosa in più: un'intera settimana di prove in acqua per arrivare a fare, l'ultimo giorno, delle gare di surf. Sono convinta che i ragazzi sapranno ottimizzare le loro abilità e ne vedremo delle belle".