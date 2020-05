È Michele Placido il protagonista dell'appuntamento di domani sera, giovedì 14 agosto, alle 21.30 nel cortile di palazzo d'Avalos. "Serata d'onore", è un recital della canzone classica napoletana in cui Placido porta in scena poesie e monologhi di Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio e i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo.

Ad accompagnare la performace poetica-musicale saranno il maestro Gianluigi Esposito (Voce e chitarra) e Antonio Saturno (Chitarra e mandolino), che interpreteranno le più belle canzoni napoletane di sempre fino a Sergio Bruni.

Lo spettacolo è inserito nella rassegna Musiche in cortile, organizzata da Muzak Eventi con il patrocinio del Comune di Vasto - settore turismo e cultura.

Info e prevendita biglietti MUZAK EVENTI 346.7513610

Michele Placido. Attore italiano fra i più apprezzati negli ultimi trent’anni, Michele Placido vanta una lunga carriera cinematografica e teatrale oltre ad una notevole esperienza come autore e regista.Si è formato all’Accademia d’ Arte Drammatica di Roma debuttando in teatro nel 1970 con la trasposizione dell’Orlando Furioso per la regia di Luca Ronconi. Esordisce al cinema nel 1974 con il film “Romanzo popolare” di Mario Monicelli con Ugo Tognazzi ed Ornella Muti. Seguono poi “Mio Dio come sono caduta in basso” di Luigi Comencini e

“Marcia Trionfale” di Marco Bellocchio.A teatro non possono non ricordarsi le splendide interpretazioni sia nella “Figlia di Iorio” di D’Annunzio per la regia di Roberto De Simone che in “ Re Lear”, una delle tragedie più intense di Shakespeare. Nel cinema il successo, viene rinnovato nel 1988 dalla sua magistrale interpretazione dell’eroico insegnante protagonista di “Mery per sempre” di Marco Risi. Ma la sua grande popolarità, che ha varcato i confini nazionali, è dovuta alla televisione, per aver interpretato dal 1984 al 1989 il personaggio del Commissario Cattani nello sceneggiato “ La Piovra” di Damiano Damiani.

Dopo anni di lavoro solo come attore , debutta con significativi risultati nella regia con “Pummarò” (1990), “ Le amiche del cuore” ( 1992) “Un eroe borghese” (1995) in cui rivela il suo impegno civile nel rievocare la tragica fine dell’avvocato Giorgio Ambrosoli e in “Romanzo criminale” sulla storia della banda della Magliana. Dai lavori di Michele Placido emerge in modo costante un’etica civile delle problematiche sociali, affrontate con sensibilità e coraggio, basti pensare alla resa stilistica di personalità del nostro tempo tra cui Giovanni Falcone nel film di Giuseppe Ferrara, Enzo Tortora in “ Un uomo perbene “ di Maurizio Zaccaro e per continuare poi con “Aldo Moro – il Presidente”.

Nel 2000 conquista un successo di pubblico senza precedenti nello sceneggiato televisivo “Padre Pio tra terra e cielo” riuscendo a rappresentare con intensità la grande umanità del frate di Pietrelcina. Placido si rivela attore versatile dando vita a personaggi comici e grotteschi, cimentandosi sia in Pirandello che in Cechov, in uno con la commedia all’italiana nelle sue sfumature. Inoltre sono da ricordare le sue interpretazioni recenti in TV, “Trilussa storia d’amore e di poesia e nel cinema in “ La sconosciuta” , “ Baaria” di Tornatore e “Viva l’Italia “ di Bruno. La notevole professionalità di un artista completo che, dopo aver calcato le scene per oltre quarant’anni, continua a rivelarsi un protagonista del teatro e del cinema italiano.