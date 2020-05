Si è conclusa ieri sera la 4ª edizione de Li ruelle de lu' paese, percorso enogastronomico nel cuore di Scerni. Soddisfatti gli organizzatori e l'amministrazione comunale per la riuscita della manifestazione, che ha coinvolto decine di volontari e richiamato un gran numero di pubblico. "Abbiamo registrato la presenza di circa 5mila persone alle due serate enogastronomiche all’interno del centro storico di Scerni. Una partecipazione che inorgoglisce sia l’amministrazione comunale sia tutti coloro che si sono adoperati alla riuscita della quarta edizione de Li ruelle de lù paese", commentano soddisfatti il sindaco Giuseppe Pomponio e l’assessore al turismo Daniele Carlucci. "Le due giornate sono state caratterizzate dalla presenza di molti turisti, giovani e famiglie che hanno gustato diversi piatti locali accompagnati con musica popolare itinerante e tanto divertimento”.

Un evento che cresce di anno in anno, "concepito e voluto fortemente da questa amministrazione comunale – spiegano i due amministratori del comune di Scerni – per far conoscere i prodotti di nicchia del nostra zona con i relativi piatti tipici e le bellezze del nostro territorio che, con il passare del tempo, vengono apprezzati sempre di più dai turisti e dagli ospiti. Il nostro impegno sarà quello di istituzionalizzare l’evento con un riconoscimento che inoltreremo alla Regione al fine di creare un Percorso Tipico del Gusto in modo tale da far diventare l’appuntamento di agosto un evento caratterizzato dalla qualità e peculiarità che solo le nostre eccellenze possono garantire. Un plauso e ringraziamento va indirizzato sia ai ristoratori che alle associazioni, in primis la Pro Loco, che hanno collaborato fattivamente alla riuscita dell’evento”.

Soddisfazione espressa anche dalla Pro Loco, in prima linea per l'evento. "Ringraziamo per il caloroso consenso e l’apprezzamento ricevuto dai visitatori che ripagano ogni sforzo per la buona riuscita della manifestazione - commenta il presidente - oltre a ringraziare tutte le associazioni, i produttori locali, i ristoratori e i cittadini del centro storico per la loro disponibilità e gentilezza. Grazie all’Amministrazione Comunale per il patrocinio e la messa a disposizione di personale e mezzi. Un grazie particolare va al direttivo, ai soci e agli uomini e donne che hanno collaborato volontariamente per il notevole lavoro svolto".