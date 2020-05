Si è svolta domenica sera la 28ª rievocazione storica del Toson d'Oro. La manifestazione riporta in scena la consegna della prestigiosa onorificenza del Toson d'Oro al principe Francesco Colonna, per mano di Cesare Michelangelo d'Avalos, marchese del Vasto, avvenuta nel 1723. Ad organizzare la rievocazione storica è stata l'associazione Amici del Toson d'oro, guidata da Valter Marinucci, che ha coinvolto decine di figuranti per interpretare le famiglie nobili e la servitù dei d'Avalos. Poi c'erano sbandieratori, musici e cantori, per dare colore al corteo che si è snodato lungo le vie della città.

Ad impersonare il principe Colonna, come negli ultimi anni, è stato chiamato un personaggio del mondo dello spettacolo. Quest'anno è toccato a Massimiliano Morra, volto noto delle fiction, applaudito dal pubblico lungo il percorso e poi quando è salito sul balcone di palazzo d'Avalos per ricevere la collana del Toson d'Oro. Prima della chiusura, con gli spettacoli in piazza Pudente, Morra è stato intervistato dalla giornalista Paola Cerella, brillante conduttrice della manifestazione.

Nelle foto di Massimo Molino il racconto della 28ª edizione del Toson d'Oro.