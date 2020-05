È finito in ospedale con una brutta ferita alla gamba il giovane motociclista rimasto coinvolto in un incidente attorno alle 12 in corso Mazzini a Vasto. Stava procedendo in sella al suo scooter Aprilia in direzione centro storico quando, subito dopo aver oltrepassato la zona del cavalcavia, si è scontrato con una Peugeot 207 che, parcheggiata a lato della corsia opposta, si stava immettendo in strada nella sua stessa direzione di marcia. L'impatto è stato molto violento, la moto, finita a terra, si è infilata sotto una Bmw parcheggiata a bordo strada.

A causa dell'impatto e della conseguente caduta sull'asfalto il giovane è rimasto ferito ad una gamba, oltre a varie contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo. È stato subito soccorso da passanti ed esercenti della zona, in attesa che arrivasse l'ambulanza del 118 per portarlo in ospedale.

A causa dell'incidente corso Mazzini è rimasto bloccato per diversi minuti. Poi è stato riaperto il traffico, prima in direzione centro, poi in direzione nord. A regolare la viabilità ed effettuare i rilievi sono stati gli agenti della Polizia. Saranno loro a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.