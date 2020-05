"Se si è perso tempo in precedenza ora bisogna recuperarlo". Mario Olivieri, presidente della commissione sanità della Regione Abruzzo, interviene in merito all'annosa questione del nuovo ospedale di Vasto. "Nell'ambito della dotazione ospedaliera nella Regione Abruzzo non si può non considerare la situazione nella quale si trova l'ospedale di Vasto - spiega Olivieri- . Una struttura, quella vastese, che si trova in una zona diventata sempre più angusta, a causa della scarsità di spazi presenti all'esterno dell'edificio, con conseguenti problemi di parcheggio, e all'interno, dove l'operatività e il comfort sono sempre più condizionati da una disposizione ormai a dir poco incongrua".

Per questo Olivieri, visto anche l'incarico da qualche settimana assunto all'interno della Regione, sollecita l'ente ad un deciso intervento verso la realizzazione del nuovo ospedale di Vasto. "Tra l'altro Vasto - sottolinea Olivieri-, in questo momento, si trova nella condizione di poter realizzare la nuova struttura, come nessuna altra sede della nostra Regione. Infatti la Asl Lanciano - Vasto - Chieti è proprietaria di un sito di circa dieci ettari, dove dovrà sorgere l'ospedale. Il sito ha la destinazione urbanistica per la struttura sanitaria, la ASL ha redatto (pare) il progetto e il CIPE ha deliberato l'assegnazione dei fondi alla Regione".

Cittadini ed enti locali da anni lamentano una situazione di difficoltà. Per questo il consigliere regionale, con la consapevolezza che "il territorio del Vastese non può attendere ulteriormente", si impegna ad essere "parte attiva per spronare la Asl e la Regione, nelle rispettive competenze, affinché Vasto abbia il nuovo ospedale".