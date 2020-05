Rossana Casale inizia la sua carriera negli anni '70 come corista per Riccardo Cocciante, Mina, Al Bano e Romina e, soprattutto, nei concerti dal vivo per Mia Martini e successivamente per la sorella Loredana Bertè.

Il primo singolo a suo nome esce nel 1982 e si intitola Didin e nel 1984 esce il suo primo album.

Il 1986 e’ l’anno in cui ottiene un buon successo al Festival di Sanremo con Brividi, come la sua canzone di Sanremo dell'anno successivo, Destino. Nell'autunno del 1986 partecipa anche a "Premiatissima 86" che vince con la canzone "Nuova vita".

Si avvicina sempre più al jazz ed ottiene i suoi primi riconoscimenti all’Umbria Jazz.

Partecipa a Sanremo altre tre volte: nel 1989 con A che servono gli dei (contenuto nell'album Incoerente Jazz), nel 1991 con Terra (contenuto nell'album Lo stato naturale, in cui vengono fuse sonorità etniche e jazz), e nel 1993, quando arriva terza cantando in coppia con Grazia Di Michele, Gli amori diversi (poi seguito dall'album Alba Argentina).

Nel 1994 esce Jazz in Me, primo lavoro completamente jazz.

Nel 2002 partecipa come direttrice dell'"Accademia" al programma musicale di Italia 1 che cercava nuovi talenti canori, Operazione Trionfo.

Confermando la sua passione per la musica jazz, nel 2003 pubblica Billie Holiday in Me.

Il 21 giugno 2009 è una delle protagoniste del concerto evento allo stadio San Siro di Milano in favore dei terremotati dell'Aquila, iniziativa benefica, intitolata Amiche per l'Abruzzo, ideata da Laura Pausini , dove ha duettato con Mariella Nava e Andrea Mirò.

Nel 2010 con X-Factor approda su Rai due come vocal coach per la categoria Under24 Uomini capitanata da Mara Maionchi e nel 2013 su Sky come vocal coach per la categoria 16-24 Donne capitanata da Mika.

La cantante dalla vasta e poliedrica esperienza si esibirà a Vasto presso il cortile di Palazzo d’Avalos, Mercoledì 13 Agosto alle 21,30 insieme al “Maurizio di Fulvio trio”, formazione tra le più apprezzate nel suo esclusivo genere musicale.

Il raffinato concerto di Jazz & Latin Song sarà completamente gratuito fino ad esaurimento posti a sedere.

Ingresso consentito entro e non oltre le ore 21,30.

Comunicato stampa Muzak eventi